Donald Trumpi meelest on olümpial triumfeerinud Imane Khelif transsooline

„Kes tahab, et mehed osaleksid naiste spordis? Soovin õnnitleda noort naist, kes on arenenud mehest naiseks. Ta... Ta võitis kulla,“ sõnas Trump.

Möödunud laupäeval esitas Khelif Pariisi prokuratuuri hagi kõigi vastu, kes on Khelifi identiteeti laimanud ja teda meheks tembeldanud. Teiste seas on hagis eraldi nimetatud ka X-i omanik Elon Musk ja Trump.

„Ma ei valeta teile, see puudutas mind väga. See mõjutas mind ja tegi mulle väga haiget, ma ei suuda kirjeldada seda hirmu, mis minu sees tol hetkel oli,“ kirjeldas Khelif kodumaa meediale Pariisis läbi elatud päevi. See on suur häbi minu perele. Kõik teavad, et ma olen moslemitüdruk.“