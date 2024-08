Rootsi olümpiasportlane pani Pariisis saadud kingituse müüki

„Mulle meeldis Tokyost (2021. aasta suveolümpiamängud) saadud (telefon), minu arvates oli see suurepärane ja tore. Sellest ajast peale on see aga karbis olnud, sest ma olen iPhone’i tüüp ja jään alatiseks,“ ütles Johansson Aftonbladetile.

„On inimesi, kes koguvad igasugu olümpiakraami, nõelu, riideid ja muud. Arvasin, et kedagi võiks huvitada. Kui kellelgi on sellest kasu, oleks see tõesti suurepärane. Telefon on aga sarnane sellele, mida poest osta saab,“ lisas rootslane.