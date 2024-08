M-Sport lõikas Läti rallitähe edukast debüüdist kiiresti kasu

24-aastane lätlane näitas kohe debüütvõistlusel suurepärast kiirust ning saavutas kokkuvõttes viienda koha.

Nüüd on selgunud, et hübriidita Ford Puma reklaam tasus end kiiresti ära, sest M-Sport leidis masinale ostja, kirjutab portaal DirtFish. Auto lennutati Indoneeniasse, kus selle uueks omanikuks on Putra Rizky.

Rizky on Jourdan Serderidise kõrval nüüd teine eraisik, kelle valduses on Fordi Rally1 auto. ​​

M-Sport loodab, et Rizky ost mõjub nüüd lumepalliefektina ning järjest enam kliente hakkab tellima just hübriidita Rally1 autot.

M-Spordi masinate müüki juhtiv Tom Krawszik on igatahes arengutega väga rahul.

„Malcolm [Wilson] on sellest väga vaimustunud, tema arvates on see lihtsalt fenomenaalne,“ ütles Krawszik. „Loodame, et inimesed näevad seda autot nüüd riigi meistrivõistlustel sõitmas ja see suurendab ülemaailmset huvi.“

M-Spordi WRC tiimipealik Richard Millener lisas omalt poolt: „Puma turule toomine on lihtsalt suurepärane ja suur osa sellest müügist tulenes Sesksi edust Poolas, mis on suurepärane näide, kuidas see algatus on end müügi näol ära tasunud.“

Viimasel ajal on spekuleeritud, et Sesks võib sel hooajal MM-sarjas saada veel ühe võimaluse M-Spordi Rally1 masinaga sõitmiseks.