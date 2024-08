Ten Hag tekitas enne hooaja algust segadust: me pole valmis

Hollandlane vihjas, et hooajaks valmistumise lõid pea peale nii jalgpalli EM kui Copa America.

„See ei ole nii, et saate hooajaeelsel ajal meeskonnaga töötada viis või kuus nädalat. See on väga keeruline. Meil oli USA turnee meeskond ja siis lisasime sinna mängijaid EM-ilt ja Copa Americalt, samuti mõned uued lepingud. Nüüd peame sellest meeskonna kokku panema,“ ütles ten Hag Manchester Evening Newsi teatel.