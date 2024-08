Noarünnaku ohvriks langenud jalgpallitähe isa: nägin end elu ja surma vahel hõljumas

Ajaleht La Vanguardia teatab, et mehe seisund on endiselt tõsine, kuid stabiilne.

„Jumal tänatud, et nad tõid mind haiglasse. Mul on natuke parem. Suur tänu teile kõigile,“ sõnas Nasraoui populaarses telesaates „El Chiringuito“.

Jalgpallitähe isa tunnistab, et ei oleks tohtinud teda rünnanud meestega tülli minna. „Ma pean olema rahulikum, see on kõigi hüvanguks. Enda ja oma pere huvides pean olema rahulikum. Mul pole muud valikut,“ ütles ta.