Ed Sheeranist sai Premier League’i jalgpalliklubi omanik

„Mul on väga hea meel teatada, et olen ostnud väikese osaluse oma kodulinna jalgpallimeeskonnas Ipswich Townis,“ kirjutas Sheeran Instagramis.

Kuulsa muusiku osalus klubis on 1,4 protsenti. Sheeran saab ühtlasi klubi kodustaadionil Portman Roadil endale VIP-boksi.

„Iga jalgpallifänni unistus on olla enda toetatava klubi omanik ja ma olen selle võimaluse eest nii tänulik,“ jätkas Sheeran.

„Olen elanud Suffolkis alates kolmandast eluaastast ja kuigi olen maailmas palju ringi reisinud, tunnen mõnikord end suurlinnades autsaiderina. Suffolk ja Ipswich on alati pannud mind tundma, et olen osa sellest kogukonnast. Rõõm on olla Ipswichi fänn,“ lisas Sheeran.