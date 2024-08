Kahe järgmise suve- ja kahe taliolümpia näitamise õigused kuuluvad rahvusringhäälingule. Milliseid spordiülekandeid Duo Media siis endale noolib?

Meil tasub teha neid asju, mille vastu on üldrahvalik huvi. Kunagi oli suhtumine, et kui tuleb sponsor, kes maksab mistahes ülekande kinni, siis me teeme seda – aga see ei kehti enam ammu. Mõtleme sellele, et kui saame näidata sellist sporti, mille vastu on päriselt huvi, siis me seda läheme kindlasti jahtima. Meil on tõenäoliselt mõned uudised lähipäevil tulemas selle kohta, mida meil on õnnestunud hankida.