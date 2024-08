Taavi Viik eurosarjast langemise järel: oleksime pidanud võistkonna mängu alguseks paremini ette valmistama

Flora jaoks läksid asjad keeruliseks üpris kiiresti ning kaotusseisu jäädi juba 6. minutil. „Tagantjärgi targana oleks pidanud võistkonna mängu alguseks paremini ette valmistama. Kaotasime esimese kümne minuti jooksul palju duelle. See jättis kõva jälje kogu mängule,“ tunnistas Flora peatreener Taavi Viik mängujärgsel pressikonverentsil. „Väljaku kõrval tundus juba pärast kolmandat-neljandat duelli, et kõrge protsendiga me neid ei võida. Vastased said päris lihtsalt pikkade pallidega meie kasti lähedusse.“