Olümpiamedalita jäänud Saksamaa korvpallimeeskond palkas uue peatreeneri Hispaaniast

„Otsisime näljast, kompetentset ja kõrgelt motiveeritud rahvuskoondise peatreenerit, kellest kiirgaks, et ta tõesti tahab meeskonnaga koostööd teha. Alex Mumbru veenis meid selles väga kiiresti. Seetõttu oleme väga õnnelikud, et saame täna esitleda Alexit uue peatreenerina. Ta tegi muljetavaldava mängijakarjääri, mida saatis suur edu, ning on saanud kogemusi ka Euroopa kõrgeimal tasemel, töötades peatreenerina Bilbaos ja Valencias,“ ütles DBB president Ingo Weiss.