Pariisi paraolümpial võistlev transnaine: mind on süüdistatud, et olen halb isa, sest olen nüüd naine

Mehena sündinud Petrillo tegi soovahetusoperatsiooni 2019. aastal. Pariisis osaleb ta naiste 200 ja 400 meetri jooksus, kus tal on eelmise aasta parakergejõustiku maailmameistrivõistlustelt ette näidata pronksmedalid.

„Mul on seda [olümpial osalemist] siiani raske uskuda. Hoian jalad maas, sest Tokyo olümpiamängud jäid napilt vahele. Mängudele hakkan mõtlema alles pärast Pariisi jõudmist,“ sõnas Petrillo The Guardianile.

Vaegnägijate kategoorias võistlev Petrillo on varem meeste arvestuses võitnud 11 Itaalia meistritiitlit.

„Mu ainevahetus muutus. Ma ei ole see energiline inimene, kes ma olin. Ma ei saa süüa nagu varem. Mu hemoglobiin on langenud, mul on alati külm, mu energiatase ei ole enam sama,“ ütles Petrillo 2021. aastal BBC-le.