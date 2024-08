Olümpiamedalistid sattusid autoavariisse. „Õnneks olen elus“

Hancock postitas oma Instagrami lehele pildi haiglavoodist. Naise üks silm on tume ja kinni paistetanud.

„Õnneks oli mul siin Jordan [Larson]. Ta hoolitses minu eest. Kõik toimus väga kiiresti. Hoolitse enda eest ja kinnita turvavöö. Mul on mõned vigastused, kuid olen mõne kuu pärast uuesti vormis,“ kirjutas Hancock foto juurde. „Mul on hea meel, et ma elus olen.“