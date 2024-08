Ogier hurjutas Neuville`i: ausalt öeldes on tüütu, et ta nii palju nutab

Neuville on tänavu MM-sarja juhtinud alates hooaja avaetapist Monte Carlos, mis tähendab, et ta on pidanud kõigile järgmistele rallidele startima esimesena ja olema kruusaetappidel teepuhastaja rollis.

„Ausalt öeldes on tüütu, et ta praegu nii palju nutab, et ta peab olema esimene startija,“ ütles Ogier Saksa ajakirjale Motorsport. aktuell.

Belglane on ühtlasi kurtnud, et poole kohaga sõitjad - nagu Ogier - saavad teiste ees ebaausa eelise. Ogier sellega ei nõustu.

„Olen sel hooajal saanud märkimisväärse stardipositsiooni eelise vaid korra. Tavaliselt alustan neljandalt kohalt, kust Thierry on alustanud suurema osa oma karjäärist. Olen võitnud kolm etappi ja olnud kolm korda teine. Minu stardikoht on põhiklassi keskmistel kohtadel ja püüan sellest maksimumi võtta. See on reaalsus ja sellel pole midagi pistmist osalise või täiskohaga sõitmisega,“ lausus prantslane.

Neuville juhib neli etappi enne hooaja lõppu Ogier ees 27 punktiga. 40-aastane prantslane kinnitas eile, et teeb kaasa kõik viimased etapid ja hakkab jahtima karjääri üheksandat MM-tiitlit.

„Kui võtta arvesse olukorda tootjate ja sõitjate meistrivõistlustel, siis on selge, et sõidan nüüd neljal ülejäänud autoralli MM-sarja etapil ja võitlen taas meistritiitli nimel,“ lausus Ogier.

MM-sari jätkub 5. septembril algava Akropolise ralliga. Pärast seda on kavas veel Tšiili, Kesk-Euroopa ja Jaapani etapid.