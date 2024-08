Pariisi olümpiapronks langes reisi ajal varguse ohvriks

Matsuyama tegi Pariisist lahkumise järel Londoni lennujaamas vahepeatuse. Seal rööviti Matsuyamalt rahakott ning tema caddie`lt ehk abiliselt Shota Hayatolt ja treener Mikihito Kuromiyalt passid.

See tähendas, et mõlemad passist ilma jäänud mehed pidid naasma Jaapanisse, et taotleda uusi reisidokumente, selle asemel et reisida koos Matsuyamaga otse USA-sse Memphisesse PGA turniirile.

32-aastane golfar usub, et tema abilised jõuavad USA-sse kõige varem kahe nädala pärast.

„On võimalus, et nad ikkagi jõuavad [turniiriks], kuid me peame mõtlema ka nii, et see võimalus on nullilähedane,“ ütles Matsuyama väljaandele Golf Digest Japan.

Matsuyama, kes on maailma golfi edetabelis 12. kohal, on vähemalt rahul, et temal jäi alles nii pass kui värskelt võidetud pronksmedal.

Pariisis olümpiavõitjaks kroonitud maailma esinumbrile Scottie Schefflerile (USA) kaotas Matsuyama kahe löögiga. Hõbeda võitis Suurbritannia esindaja Tommy Fleetwood.