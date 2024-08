Hyundai rallitiimi boss nõustus Soome tippmänedžeri kriitikaga

Hiljuti kritiseeris Hyundai i20 N Rally2 autot teravalt Teemu Sunineni ja Kalle Rovanperä mänedžer Timo Jouhki, kelle väitel ei kõlba see kuhugi.

„Talle [Suninenile] lubati kokku kõike, kuid tegelikkuses pole lubadustest alles s***agi,“ teatas Jouhki. „See Rally2 auto on täielik pask, sellega pole võimalik sõita. Kui Hyundai nägi, et masin jääb teistele alla, ei hakatud asja parandama, vaid loobuti arendustööst täielikult. Kõik see, mis paberile pandi, olid pasamarjad. Miks Suninen Hyundaiga lepingu sõlmis? Sest nad maksid. Meil polnud võimalust tasuda sõitmise eest Škodale või Toyotale.“

Abiteboul tunnistas nüüd DirtFishile antud usutluses, et nende WRC2 masin on tõesti konkurentidest kehvem. „Me teame, et oleme Rally2 klassis oma autoga konkurentsivõime ja töökindluse osas mahajääjad,“ ütles Abiteboul.

Tiimijuht kinnitas, et i20 N Rally2 auto saab mõned uuendused, kuid pärast seda enam arendusega ei tegeleta.

„Uue Rally2 väljatöötamine on minevik, sest lihtsalt reeglite tsükli lõpp on tulemas,“ sõnas ta. „Lisaks on tõsi ka see, et meie auto, i20 tootmine lõpetatakse mõne kuu pärast – noh, järgmisel aastal.“

Abiteboul usub, et nende Rally2 sobib praegu paremini asfaldivõistlustele ja sõitjatele, kes ei võistle maailmameistrivõistluste tasemel.

„Arvame, et autol on asfaldil suur potentsiaal. See auto on endiselt ERC-s liider (Hayden Paddon - toim.), mis ütleb midagi selle kohta, mis on selle auto sihtmärk, eesmärk, turg ja sõitjad. Meil on mõned väga selged ideed ja see on täpselt see plaan, mida me hetkel läbi viime,“ lisas tiimijuht.