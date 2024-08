Peagi lõppeval suvel tegid Hispaania klubid säravaid tehinguid ning sellepärast pööratakse sealsetele tipptiimidele veelgi rohkem tähelepanu. Võite oli veel. Suvise suursündmuse, Euroopa meistrivõistluste finaalis alistas Hispaania Inglismaa 2:1. Seega on La Liga hooaja alguses Hispaanias elevust omajagu. Rõõmustada on põhjust ka eestlastel, sest esimest korda on sealses kõrgliigas Eesti mängumees.