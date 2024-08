Sahinad: Drelli ja Portlandi kokkuleppes võib olla klausel, mis annab lootust kahepoolsele lepingule

Lühidalt öeldes tähendab Exhibit 10 seda, et tegemist on NBA miinimulepinuga, mille saab pärast treeninglaagrit osapoolte soovil muuta kahepoolseks lepinguks.

Blazersi nimistus on hetkel 19 mängijat, kellest 14 on garanteeritud kokkuleppega. Devonte Graham ja Dalano Banton on mitte-garanteeritud lepingutega ning Justin Minaya ja Bryce McGowensi kontrahtid on kahepoolsed.