Hispaania meedia: pussitada saanud Lamine Yamali isal oli kurikaeltega varasemaid suhteid

La Vanguardia andmetel väidavad kohalikud elanikud, et Nasraoui sattus koera jalutades paari inimesega tülli, mille käigus puhkenud kakluse tagajärjel teda korduvalt pussitati, kirjutab Briti väljaanne The Daily Mail.

Hispaania väljaanded Relevo ja Mundo Deportivo on teatanud, et kuigi Nasraoui viibib endiselt haiglas, ei ole tema elu enam ohus.

Samuti väidetakse, et algselt tekkinud tüli puhkes pärast seda, kui Nasraouile koera jalutamise käigus rõdult vett peale visati. On tõenäoline, et just need samad isikud kannatanut ründasidki.