Soomes, kes jäi samuti Pariisi olümpial medalita, käib tõsine arutelu, kuidas asja parandada. On jõutud järeldusele, et midagi tuleb otsustavalt muuta, kuid see pole kiire protsess ning tulemusteni läheb aega. Küll aga on võimalik Los Angeleses teha vigade parandus, sest: „Meil on juba praegu teada 80% sportlastest, kes on võimelised järgmisel olümpial medaleid võitma, ning neile peamegi keskenduma,“ ütles Soome olümpiakomitee juht Jan Vapaavuori.