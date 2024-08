Uued tuuled Prantsusmaal? Vincent Collet võib tüüri juurest lahkuda

Collet on olnud prantslaste treener alates aastast 2009. Viimati pikendati mehega lepingut 2021. aastal, kuid see lõppes koos tänavuse aasta olümpiaga, mille finaalis jäädi alla Ameerika Ühendriikidele. L’Equipe-i andmetel on 61-aastase prantslase jätkamise tõenäosus õhkõrn.