Madridi Real võitis UEFA Superkarika, Mbappe lõi debüütmängus värava

25-aastase Mbappe jaoks oli see esimeseks ametlikuks kohtumiseks Reali särgis ning seega ka esimeseks väravaks. Mbappe tabamusele tegi eeltöö Jude Bellingham.

Kui tegemist oli Mbappe debüüdiga, siis see oli Reali jaoks ka esimeseks kohtumiseks, kus enam ei olnud nende ridades suvel karjääri lõpetanud Toni Kroosi. Kroosi lõpetamine ja Mbappe liitumine muutsid ka Reali mängujoonist.

Reali jaoks oli see kuues kord Superkarikas võita. Varasemalt on tiitel võidetud 2002., 2014., 2016., 2017. ja 2022. aastal Edukuselt järgmised klubid on FC Barcelona ja AC Milan viie tiitliga.