Keila linn: meie jaoks on üks esindusmeeskond, Keila Coolbet. Tarmo Hein: omavalitsus peaks kõiki võrdselt kohtlema

Tuleval hooajal mängib Paf Eesti-Läti korvpalliliigas kaks Keila klubi: Peep Pahvi veetav Keila Coolbet ja Tarmo Heina Keila Korvpallikool. Linnavalitsuse tugi on aga olemas vaid esimesena mainitul ning kuigi Korvpallikooli taotlusi pole veel otseselt tagasi lükatud, siis on keeruline näha, et Heina tiimi võiks selles vallas edu saata.

„Keila linna jaoks on üks esindusmeeskond ja see on Keila Coolbet,“ lausus resoluutselt Maret Leppiksaar, kes on abilinnapea haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöö alal. „Hetkel muud seisu ei ole. Me pole eraldanud Keila Korvpallikooli meeskonnale nii baaside kui ka rahalist toetust. Minu isiklik seisukoht on, et me pole sedavõrd rikas omavalitsus, et kaht meeskonda üleval pidada. Samas pole lõplikke otsuseid veel langetatud ja taotlused on üleval.“