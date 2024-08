Lamine Yamali isa sai pussitada. Mees viidi kiiresti haiglasse, vigastused on tõsised

Kuritegu leidis aset Barcelona lähedal Mataro linna parklas. Nasraoui viidi Barcelona haiglasse ja La Vanguardia andmetel on tema seisund raske.

Politsei uurib juhtumit ja on leidnud juba mitu pealtnägijat. Korrakaitsjate sõnul on rünnaku motiiv ebaselge, kuid arvatakse olevat varasema konfliktiga seotud.

FC Barcelonat esindav 17-aastane Yamal võitis sel suvel Hispaaniale EM-kulla. Yamal on noorim mängija, kes Hispaaniat esindanud, nende eest värava löönud ja resultatiivse söödu andnud. Samuti on ta noorim mängija, kellele Madridi Bernabeu staadionil seistes suurt tunnustust avaldati.

Jamal on sageli rääkinud sellest, kui olulist rolli on tema isa tema elus ja karjääris mänginud. Nasraoui oli kohal EM-i finaalmängul ja tema vankumatu julgustamine on aidanud kaasa Lamine’i kui Euroopa jalgpalli ühe lootustandvaima talendi arengule.