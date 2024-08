Sportlane lõpetas Pariisi olümpiamaratoni luumurru kiuste

31-aastane Harvey sai Pariisis 24-kraadises kuumuses peetud maratonil 78. koha ajaga 2:51.03. Naise isiklik rekord on mullu Chicago maratonil joostud 2:23.21.

Briti sportlase sõnul sai talle juba mõne kilomeetri järel selgeks, et tema jalg, mis oli kolm nädalat tagasi treeningul valulikult tunda andnud, on „taas päris valus“. Hiljem selgus, et naine läbis maratoni reieluu stressi- ehk väsimusmurruga.