Briti seadusi rikkunud jalgpallitäht: palun siiralt vabandust

Nimelt laadis ta üles video, kus ta hingab sisse dilämmastikoksiidi, mis on Suurbritannias klassifitseeritud C-klassi narkootiliseks aineks.

Briti ajaleht Guardian kirjutab, et selle nn naerugaasi omamine ja kasutamine on Suurbritannias kuritegu, kui inimene hingab seda sisse ilma arsti ettekirjutuseta. Seda gaasi on lubatud kasutada näiteks sünnituse ajal valu leevendamiseks.