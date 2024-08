Sebastien Ogier kinnitas, et võistleb kõigil rallidel: võitlen taas MM-tiitli nimel!

Tänavu taas vaid poole koormusega osalev Ogier on võitnud kolm MM-rallit ja saanud kolmel etapil teise koha. Kuigi prantslane on kolm osavõistlust vahele jätnud, on ta MM-sarjas teisel kohal ja kaotab liider Thierry Neuville’ile vaid 27 punktiga.

Selle nädala alguses kinnitati, et Prantsuse staar osaleb vähemalt järgmisel Akropolise rallil. Kuid see pole veel kõik. Nüüd kinnitas Ogier, et hakkab jahtima oma üheksandat maailmameistritiitlit.

„Algselt ei olnud Tšiili ja Kesk-Euroopa ralli minu nimekirjas. Kui aga võtta arvesse olukorda tootjate ja sõitjate meistrivõistlustel, siis on selge, et sõidan nüüd neljal ülejäänud autoralli MM-sarja etapil ja võitlen taas meistritiitli nimel,“ kinnitas Ogier intervjuus Saksa ajakirjale Motorsport. aktuell.

Ogier avaldas ka oma mõtted seoses meeskondliku punktiarvestusega, kus Hyundai juhib Toyota ees.

„Toyota on üheksast autoralli MM-sarja etapist võtnud seni kuus võitu ja kolm topeltvõitu. Sellegipoolest jääme maha 20 punktiga. Ma arvan, et see uus punktisüsteem on tõeline nali,“ ironiseeris Ogier.

Kui Ogier suudaks tänavu tõesti meistriks tulla, kordaks ta kaasmaalase Sebastien Loebi saavutust üheksa MM-tiitli näol.

Ogier’ sõnul teda sellised rekordid tegelikult ei huvita.

„Mind ei huvita numbrid, statistika ega rekordid. Mul on teised prioriteedid. Sõidan nii kaua, kuni see mulle rõõmu pakub ja võistelda saan. Ja ma tahan ühe asja selgeks teha: ma ei sõida enam kunagi tervet MM-hooaega. Võib juhtuda, et pärast seda üsna intensiivset hooaega võin järgmisel aastal veelgi vähem sõita,“ lisas 40-aastane Ogier.

Kuna algselt pidi Tšiili ja Kesk-Euroopa rallil osalema Ogier asemel Kalle Rovanperä, on täiesti võimalik, et Toyota paneb nüüd mõlemad võistlusel välja lausa neli Rally1 autot.

Järgmine Kreeka etapp peetakse septembri alguses.