Rootsi tippsuusatajad igatsevad venelasi taga: meie spordiala vajab neid

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) keelas teatavasti Venemaa ja Valgevene sportlastel rahvusvahelistel võistlustel osalemise kohe pärast Ukraina sõja puhkemist 2022. aasta veebruaris.

35-aastase Halfvarssoni arvates on aga suusatamise kandepind nii väike, et venelaste puudumine annab valusalt tunda.

„Nende [venelaste] puudumisega ollakse juba harjunud,“ sõnas rootslane väljaandele TT. „See on kurb, aga samas on murdmaasuusatamine nii väike spordiala, et minu meelest me vajame venelasi.“

Halfvarsson tunnistab, et mõistab venelaste karistamist, kuid ootab nende sportlasi ikkagi tagasi.

„Nad on küll korraldanud ajaloos palju halba ja viletsust, kuid nad on siiski suur suusamaa ja me vajame neid. Kui nad saaksid naasta [võistlustele] enne sõja lõppu, siis oleks see ühtlasi nii hea kui halb.“

Rootsi koondise sprinter Jonna Sundling ootab samuti venelasi võistlusrajale tagasi. „Ma arvan, et oleks tore kõigiga võistelda. Ma tegelikult tunnen neist puudust. See on muidugi väga keeruline olukord. Ma ei oskagi öelda, mis oleks õige ja mis vale.“

Rootsi suusaliidu juht Karin Mattsson ütles TT-le, et ilmselt hakkab rahvusvaheline olümpiakomitee FISi survestama, et venelased lastaks 2026. aasta taliolümpiamängudele võistlema.

„See risk on kindlasti olemas,“ tunnistas Mattsson, kes lubas ühtlasi, et hakkab sellele tõsiselt vastu võitlema.