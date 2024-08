Henri Drell lahkus Chicago Bullsist ning asub lepingut püüdma Portland Trail Blazersi treeninglaagris

Eesti korvpallikoondislase klubivahetusele viitas esmalt NBA kodulehel oleva Portland Trail Blazersi meeskonna nimekiri. NBA klubidesse mahub põhihooajal 15 lepingulist mängijat, kellele lisaks on kolm kahepoolse kontrahtiga meest. Drell on hetkel nimekirjas 19. pallur. Mõned tunnid hiljem vahendas korvpalliajakirjanik Keith Smith, et tema allikate sõnul on Drell sõlminud kokkuleppe treeninglaagris osalemiseks. Sama teatas veidi hiljem ka NBA mängijate uudiseid vahendav portaal RealGM.

Portaal NBA Republic vahendas pärastlõunal, et hetkel on teadmata, kas Drelli kokkuleppes on ka Exhibit 10 lepingu sõnastused, mis võimaldaksid selle enne hooaja algust konverteerida sarnaseks kahesuunaliseks lepinguks, nagu oli Drellil eelmise hooaja teisel poolel Bullsiga. Portlandi koosseisus on hetkeseisuga üks vaba kahesuunalise lepingu positsioon. Portaal pidas üheks potentsiaalseks Drelli konkurendiks sellele positsioonile suveliigas Portlandi esindanud 21-aastast hiinlast Yongxi Cuid.

Ääremängija üks esimesi treenereid Marko Parkonen rääkis Eesti aja järgi kolmapäeva hommikul Delfi Spordile, et oli teadlik võimalikust klubivahetusest: „Selles ei ole ma 100% kindel, kas leping on käes. Ta (Drell) rääkis ise mulle, et peab selle eest võitlema minema“.

Heaks uudiseks võib lugeda aga asjaolu, et Trail Blazers on ka varem eestlase vastu huvi tundnud. „Eelmise aasta suvel kutsus Portland teda enda juurde, nemad tunnevad ta vastu huvi,“ rääkis Parkonen.

Parkonen lisas, et Drell sobitub tema arvates NBA-sse hästi. „Ma arvan talle meeldib see kõik, ka väljakuväline. USA on selline, et seal tehakse pilte ja mida värvilisemad riided sul seljas on seda parem,“ viitas treener Drelli ekstravertsele olemusele ning lisas, et 206 cm pikkune korvpallur saaks kahtlemata hakkama ka Euroopas, kuid selliste võimalust praegu päevakorral ei ole.