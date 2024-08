Elumuutev võistlus! Olümpiavõitjaks kroonitud Pakistani odaviskaja sai riigilt uskumatult suure preemia ja kõrgeima ordeni

Nadeemi koduriigis Pakistanis käivad sel nädalal suured pidustused, millel pole otsa ega äärt. Põhjus on lihtne. Nadeemi võidetud kuldmedal on riigile esimene olümpiamängude kirkaim autasu pärast 40 aastat, kui meeste maahokikoondis jäi võitmatuks 1984. aasta Los Angelese mängudel. Pakistani viimane mistahes värvi medal võideti 32 aastat tagasi Barcelonas.

„Olete kahekordistanud Pakistani elanikkonna rõõmu,“ kuna me tähistame homme ka riigi iseseisvuspäeva,“ sõnas Sharif „Täna on iga pakistanlane õnnelik ja kogu riigi moraal on taevas.“