MÄRT IBRUS | USA valitsemise kepi all veel vähemalt neli aastat

Veerandfinaalid olid veel sordiini all, kuigi Serbia pääses ehmatusega ja alistas viiekordse poolfinalisti, eelmiste mängude pronksimeeskonna Austraalia lisaajal. Veidi üllatav oli ka tugeva Kanada meeskonna allajäämine alagrupis üpris kahvatult startinud väljakuperemeeste prantslaste vastu.

Nii olid neli tugevamat selgunud. Võib öelda, et kõik olid väljas oma parima rivistusega. Sakslased kui maailmameistrid olid siiamaani esinenud igati kiiduväärselt. Kõik liinid toimisid. Serbial ja Prantsusmaal on valikuvõimalused laiemad, suured korvpallimaad, noorte talentide pealetung lai, tuli teha valikuid, keda üldse koondisse kaasata. Serblastel on pikem pink just tagamängijate osas, prantslastel pikkade osakonnas.

Joel Embiidile anti kaks aastat tagasi küll Prantsusmaa kodakondsus, neil oli lootus, et ta ühineb, ent ega mänguliselt see väga kerge ülesanne tegelikult polnuks. Tugevad tsentrid on ju ees, ka nt Euroliiga staar Vincent Poirier jäi olümpiakoondisest välja. Rahvuskoondistel on siiski oma keemia, aastatepikkune koostöö, see on järskude liigutustega kergelt haavatav.

Selgi turniiril oli meeskonna käivitamine, eeskätt toimiva koosluse leidmine veidi vaevaline. Lõppfaasis on aga kõik tiimid parimas seisus. Lahingud olid tõsised. Saksamaa tiivad said sedapuhku siiski rapsitud. Serbia sai oma viskekahurid auga töösse. Tõeline etendus anti just poolfinaalis USA vastu. Mängude mäng - nii kõlab läbi maailma pressi üksmeelne hinnang! Serbia eesotsas imemehe Nikola Jokićiga sai lõpuks kaela pronksmedalid, takkajärgi olid nad päris rahul.

Prantslased said oma võimaluse finaalis. Neljandat korda ameeriklaste vastu. Eelmisel olümpial olid nad alagrupis võitnud USA-d 83:76 ja katkestanud sellega jänkide 25-mängulise võitude seeria olümpiamängudel. Finaalis enam püssirohtu ei jätkunud, kuigi allajäämine oli vaid viis punkti.