Kuulus USA spordiajakirjanik lahkus etteteatamata saatest

Pärast mitmeid nädalaid spekulatsioone Bayless’i lahkumise üle ilmus 72-aastane mees viimast korda ekraanile koos kaasjuhtide Paul Pierce’i ja Keyshawn Johnsoniga. Pärast saadet kinnitas Bayless sotsiaalmeedias, et ta ei jätka enam Undisputed saatejuhi rollis.

Sharpe liitus pärast lahkumist populaarse ESPN-i saatega First Take, mida juhib Stephen A. Smith. Ka Bayless oli enne Undisputed’isse siirdumist First Take’i liige.