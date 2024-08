Kolm olümpiakulda võitnud Tšehhi peab Pariisi mänge altminekuks

„Soomlased võivad tšehhide frustratsiooni vaadata kadedusega,“ kirjutab ajaleht Ilta-Sanomat. „Kui Tšehhi jaoks oli see altminek, siis Soomes oleks sellist medalisaaki üksmeelselt nimetatud suureks kordaminekuks.“

Tšehhi meedias on tänavust kesist medalisaaki põhjendanud ka halva õnnega. Nimelt lõpetasid nende sportlased mitmel puhul neljandal kohal, nagu näiteks odaviskaja Jakub Vadlejch, kes viskas finaalis suurepärase tulemuse 88.50, ent jäi nelja sentimeetriga medalita.

„Edu ja altmineku vahe nendel mängudel on tõesti väike,“ ütles Tšehhi koondise juht ja endine olümpiavõitja Martin Doktor väljaandele Blesk.

Tšehhi meedias tuuakse altmineku põhjusteks peamiselt kolme asja: et riik eraldab tippspordile liiga vähe raha, et tänapäeva noored liiguvad vähe ja et rahvaarvu vähenemise tõttu jääb ka sporditalente järjest vähemaks.