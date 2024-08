Esapekka Lappit ootab karjääri viimane ralli? „Osa minust ei muretse selle pärast üldse“

Sel hooajal on Hyundai põhisõitjaid Thierry Neuville ja Ott Tänak . Osalise koormusega on lisaks Lappile Andreas Mikkelsen ja Dani Sordo.

Abiteboul unistab sellest, et suudab nimetatud kolmiku asemele palgata oma kaasmaalase, prantslase Adrien Fourmaux , kes teeb hetkel suurepärast hooaega M-Spordis. 29-aastase Fourmaux` arvel on tänavu neli poodiumikohta.

33-aastaselt Lappilt küsiti augusti alguses kodusel MM-rallil, kas see võistlus on viimane Soome ralli, kus Lappi Rally1 autoga sõidab. „Võib-olla,“ vastas soomlane.

Lisaks kodusele rallile on Lappi sel hooajal sõitnud Rootsi, Keenia ja Läti rallil. Rootsis saavutas soomlane seejuures esikoha, ülejäänud etapid ebaõnnestusid.

Lappi on nelja ralliga kogunud 33 punkti. Järgmise võistluse Hyundai eest teeb soomlane Tšiili MM-etapil, mis peetakse 26.-29. septembril. Tema leping Lõuna-Korea meeskonnaga lõppeb sel hooajal.

Lappi on teadlik, et järgmine võib jääda tema karjääri viimaseks MM-ralliks põhiklassi masinaga.

„Osa minust tunneb nii. Mul on kirg selle spordi vastu, aga osa minust ei muretse selle pärast üldse,“ vastas Lappi küsimusele karjääri võimaliku lõpu kohta. „Ma tean, et mu elu saab olema hea, pole vahet, kuidas see [rallikarjäär] lõppeb.“