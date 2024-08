Legendid lahkuvad ja USA korvpalli valitsusaeg saab läbi? Konkurentidel on probleeme ja küsimärke veelgi rohkem

Muu maailm jõuab USA korvpallile aina lähemale, see on fakt. Pariisi olümpial pääsesid parimas koosseisus mänginud ameeriklased Serbia käest väga napilt ja finaalis osutas kõva vastupanu ka Prantsusmaa. Kas järgmiseks olümpiaks lähevad need kaks riiki USA-st mööda? Kuigi paljud nii soovivad, tundub see pisut ennatlik.