Johannes Thingnes Bö avaldas kahe aasta suure eesmärgi: ületada Björndaleni rekordid

„Pean tunnistama, et minu pikaajaline eesmärk on jõuda MK-võitude osas järele Ole Einarile [Björndalen],“ ütles norralane. „See on minu järgmise kahe aasta suur eesmärk.“

Kui Bö arvel on hetkel 73 etapivõitu, siis Björndalenil 94.

Möödunud aastal talvel, kus Bö ei olnud nii domineeriv kui tavaliselt, saavutas ta MK-sarjas 12 etapivõitu. Sellises tempos jätkates langeks Björndaleni rekord kahe hooajaga.

Maailmameistrivõistlustel on mõlemad kuulsad norralased võitnud 20 kulda. Selle rekordi tahaks Bö ainult enda nimele saada juba järgmisel talvel.

„Temaga sama palju medaleid omada on tohutult suur au,“ tunnistas Bö. „See tähendab palju. Ta on tõeline iidol.“

Norra rahvusmeeskonna treener Egil Kristiansen tunnistas, et enamasti väga tagasihoidliku Bö selline suur avaldus oli paras üllatus.

„Tõenäoliselt pole ta seda varem avalikult välja öelnud. Huvitav on näha, kas tal see õnnestub. Tal on kindlasti potentsiaali,“ sõnas Kristiansen.

31-aastane Bö lisas intervjuus, et püüab pereelu endiselt esikohale seada. „Ma arvan, et on väga oluline, et kõik, kellel on perekond, tähtsustaks seda,“ lausus norralane. „Olen tähele pannud, et suudan laskesuusatamise täiesti tagaplaanile jätta, sest mul lihtsalt pole aega sellele mõelda.“

Bö ütles juba mõni aasta tagasi, et kavatseb karjääri lõpetada pärast 2026. aasta olümpiamänge.