Robin Kool viis imelise mängu järel oma meeskonna miljoniturniiri veerandfinaalidesse

Kaardil Mirage peetud kulminatsioonis paistis pärast avapoolaega, et FaZe’i laul on lauldud - jäädud oli 1:11 kaotusseisu. Seejärel hakkas toimuma aga üks imelisemaid tagasitulekuid Counter-Strike’i ajaloos, kus Kooli eestvedamisel hakkas FaZe voor-vooru järel kaotusseisust tagasi tulema, seda hoolimata sellest, et Liquid oli suutnud mängu viia seisule 12:3, mis tähendas, et võidu kindlustamiseks oli vaja vaid ühte raundivõitu. Seda FaZe neile enam ei lubanud, järjest võideti kõik üheksa alles jäänud raundi ning mäng viidi lisaajale, milleks Liquidil vastase imelisele hoole enam vastust ei leitud ja eestlase kodumeeskond kindlustas 16:13 võiduga endale koha turniiri esikuuikus.