Sloveenia suur edu spordis. Mida teeb see väikeriik teisiti kui Eesti?

Delfi Sport uuris, mida tehakse Sloveenias teisiti ja paremini, et neil on üleilmsed staarid pallimängualadel, maailma parim jalgrattur ja kamaluga olümpiamedaleid nii suve- kui ka talimängudelt. Õppida oleks eestlastel neilt nii mõndagi. Esiteks juba seda, et Sloveenias on sport riiklikult tähtis, kuid meil mitte.