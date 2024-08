AMETLIK | Pikalt oodanud Karl Jakob Hein siirdub Hispaania kõrgliigasse!

Juunis Londoni Arsenaliga uue lepingu sõlminud Heina seostati varasemalt Inglismaa tugevuselt kolmandas liigas mängiva Charlton Athleticu ja Barnsley’ga. Eelmise nädala alguses saabus aga uudis, et eestlane on siirdumas laenulepingu alusel hoopis Hispaaniasse Valladolidi Reali ridadesse.

Hispaania meedia teatel reisis Hein juba eelmisel kolmapäeval Hispaaniasse, et läbida meditsiiniline kontroll ja panna allkirjad paberile, kuid klubi rahaliste raskuste tõttu protsessid venisid. Teisipäeval tegi Valladolid siiski lõpuks teatavaks, et Hein on algaval hooajal nende mängija.