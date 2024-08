OTSE DELFI TV-s | „Mehed ei nuta“: Pariisi olümpiamängude põhjalik kokkuvõte. Kas medalita jäämine tähendab, et Eesti põrus olümpial?

- Pariisi olümpiamängude põhjalik kokkuvõte. Kas medalita jäämine tähendab, et Eesti põrus olümpial? Või tuleks tegelikult rahul olla rohkete esikümekohtade ja pakutud emotsioonide üle? Mis jääb Eesti spordis puudu, et oleks rohkem alust medalit ka loota? Kas EOK president Urmas Sõõrumaal on õigus, kui ta ütleb, et riigi juhid ei saa aru, et sport ja tippsport on Eestile olulised?