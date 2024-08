OTSEPILT DELFI TV-s | Tallinnas peetaval Red Bull Car Park Driftil on kavas finaalid

Teistkordselt Eestis toimuv võistlus on seekord üles seatud Unibet Arena tagumisse parklasse. Asukoha on kindlasti publik hästi vastu võtnud, sest sündmuse piletid on välja müüdud. Neile, kes kohapeale ei mahu, on mõeldud Delfi TV otseülekanne, mis algab pühapäeval kell 11.45.

Pühapäeva ajakava:

12.00 - Finaalide algus

12.05 - 1. sõiduvoor TOP 20

13.05 - 2. sõiduvoor TOP 8

14.05 - 3. sõiduvoor TOP 4

15.00 - Autasustamine

Laupäeval peetud kvalifikatsiooni parima tulemuse sõitis välja eelmisel Car Park Drifti võistlusel teiseks jäänud Oliver Randalu. Mees näitas mõlemas sõidus maksimumi lähedast tulemust, suutes kahel korral saada kolmesajast võimalikust 295 punkti. Randalule järgnesid 291. punktiga Oskar Rand ja 288. punktiga Randar Kajo. Väga head ja just stabiilset sõitu näitasid veel Ao Vaida, Michael Reiljan, Kristjan Salmre ja Siim Oskar Hääl.

„Muidugi olen tulemusega rahul, pea maksimumi lähedale kahel sõidul ja sama tulemus saada on see mida siia püüdma tulin. Samas eelmisest korrast on endiselt meelest, kuidas kogu võistluse otsustas lõpuks finaalsõit, kus Michael Reiljan suutis minust parem olla, seega täna veel näppusid liiga püsti ei lükka. Homne päev on otsustav,“ ütles Randalu.

Laupäeval olid rajal 40 sõitjat, kellest 20 paremat pääsesid tänasesse finaali. Edasi toimuvad eliminaatorvoorud. Kahekümnest selgub TOP 8, sealt TOP 4 ning siis juba saame teada, kes läheb Eestit detsembri alguses esindama Red Bull Car Park Drifti maailmafinaali, mis toimub Omaanis.

Võistluse kaaskorraldaja Raiko Ausmees: „Kõik on lahtine, tänagi oli parimatel sõitjatel eksimusi ning autodel mõned tehnilised mured, mis homset võivad muuta. Näiteks noorsõitja Siim Oskar Hääl, kes alles sellel suvel 18 sai, sõitis kvalifikatsioonid roolivõimuta. Seal tiimis juba ehitus käib, et homseks oleks tehnika täielikult valmis. Esimese ja kahekümnenda koha vaheks jäi 57 punkti. See tähendab, et üks eksimus ja kukud võistlejate rivis mitu kohta.“