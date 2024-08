VIDEO | Tohoh! Montreali ATP 1000 turniiri võitis tõeline üllatusmees

„See tähendab mulle meeletult palju, sest olen aastate jooksul näinud palju vaeva ja teinud suuri ohverdusi. Ja mitte üksnes mulle, vaid ka perekonnale, tüdruksõbrale ja kõigile, kes mind igapäevaselt ümbritsevad. Nad on oma elud ohvriks toonud ja see on imeline, et suutsin nende rõõmuks võita,“ rääkis Popyrin, kellest sai ühtlasi esimene austraallasest Masters turniiri võitja pärast Lleyton Hewittit, kes võidutses 2003. aastal Indian Wellsis.