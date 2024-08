Gatlin kaitses kroonahaigena võistelnud Lylesi: järgmist olümpiat peab ootama neli aastat

Gatlin ütles TMZ-le, et tema pereliige suri koroonasse. Sellele vaatamata ei tahtnud ta Lylesi kritiseerida, sest olümpia on ainult kord nelja aasta jooksul.

„Mul on olnud üks pereliige, kes suri koroonasse,“ paljastas Gatlin. „See on midagi, mille peale ma Noahi puhul mõtlen.“

„Aga miski ei takistanud tal stardijoonele tulemast ja endast kõike andmast. See ei ole nagu NBA finaalturniir, mis toimub igal aastal. Või Super Bowl, mis on igal aastal. See on olümpia, mis on nelja aasta järel,“ lisas Gatlin, kes ise tuli 100 meetri olümpiavõitjaks 2004. aastal Ateenas.