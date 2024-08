Esimene transsooline sportlane võistleb paraolümpial

Petrillo, kes osaleb Pariisi paraolümpial naiste 200 ja 400 meetri jooksus, ütles BBC Sportile, et tema osalemine mängudel oleks „tähtis kaasamise sümbol“.

Advokaat ja sportlane Mariuccia Quilleri, kes on esindanud paljusid kaassportlasi, keda häirib Petrillo osalemine naiste hulgas, ütles samas, et kahjuks on „kaasamine“ valitud õigluse asemele ja „meil pole palju rohkem midagi teha“.