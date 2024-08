Soomes tuli jalgpallimäng kohtuniku rassistliku solvamise tõttu peatada

Mängu kohtunik Mohammad Al-Emara, kes on kuuel korral valitud Soome kõrgliiga parimaks kohtunikuks, kinnitas hiljem, et solvang oli suunatud just temale, kirjutab Yle.

Pärast matši kutsus 32-aastane Al-Emara pealtvaatajaid, fänne ja mängu korraldajaid üles samme astuma, et Soome jalgpallis esinev rassism välja juuritaks.

„Ma ei tea, mitu korda on sel hooajal mängud pealtvaatajate rassistliku käitumise tõttu peatatud,“ ütles Al-Emara. „Kohtunik on ikkagi see, kes peab sekkuma, kuigi mul on platsil piisavalt tööd. Minu fookus peaks olema sada protsenti kohtumisel,“ lisas ta.

Al-Emaral oli pärast kohtumist tuline arutelu ka AC Oulu esindajatega, kes olid mängu korraldajad.

„Sellised hüüded tuleb välja juurida. Rahvast on aga tribüünidel palju ja kui turvamees ei juhtu just sellel kohal olema, on selle inimese kiire leidmine keeruline,“ ütles AC Oulu klubi esimees Tomi Kaismo.

Ta lisas siiski, et isik, kes hüüdis Al-Emara suunas rassistliku kommentaari, on vahepeal tuvastatud ja teda ootab karistus.

„Me võiksime keelata sellistel inimestel näiteks mängudele tulemise. Meil on absoluutselt nulltolerants igasuguse rassismi suhtes,“ ütles Kaismo.

Iraagi päritolu Al-Emara on valitud Soome kõrgliiga jalgpallurite poolt meistrivõistluste parimaks vilemeheks kuuel aastal (2018-2023) järjest.

Al-Emara vanemad põgenesid Iraagist 1991 aastal ning ta sündis aasta hiljem Saudi-Araabia põgenikelaagris. Soome kolis tema pere 1994. aastal.