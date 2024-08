Suurbritannia viiekordne olümpiamedalist lõpetab 30-aastaselt sportlaskarjääri

„See oli emotsionaalne lõpp - seal platvormil seistes, kui teadsin, et see on minu viimane võistluste ajal sukeldumine. Tundub, et selleks on õige aeg,“ sõnas Daley lõpetamise kohta.

BBC-le antud usutluses lisas Daley: „Ma olen väga rahul sellega, kuidas kõik on läinud. Spordiga hüvastijätt on alati raske. Palju asju tuleb läbi mõelda, aga ma arvan, et see on õige aeg. See aasta tundus selline boonus ja sain võistelda oma pere, laste ees. Jõudsin olla ka lipukandja.“