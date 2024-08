Eesti kohtunike vaatleja ja delegaadid täidavad ülesandeid UEFA klubisarjades

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik on UEFA kohtunike vaatleja teisipäevasel, 13. augusti Meistrite Liiga kolmanda eelringi mängul, kus lähevad vastamisi Apoel (Küpros) ja ŠK Slovan Bratislava (Slovakkia) – viimane võidutses esimeses kohtumises tulemusega 2:0. Kaasiku hinnata on Saksamaa õigusemõistjad: peakohtuniku rolli täidab Sascha Stegemann, abikohtunikud on Christian Dietz ja Christof Günsch ning neljanda kohtunikuna tegutseb Tobias Reichel. Videokohtunikena on ametis sakslased Pascal Müller ja Katrin Rafalski. Kohtumise avavile kõlab Küprosel Eesti aja järgi kell 20.00.