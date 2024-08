Naerualuseks jäänud Austraalia breiktantsija sai üleöö kuulsaks

„Tahtsin teha midagi uut ja loomingulist, see on minu tugevus. Tulin siia ja tahtsin endast jälje jätta teises stiilis“, kommenteeris Raygun oma etteasteid.

36-aastasel austraallasel on kultuuriuuringute erialal doktorikraad ning ta on professor Sydney Macquarie ülikoolis.

Austraalia peaminister Anthony Albanese oli daami julguse üle uhke. „Austraalia traditsioonide hulka kuulub see, et inimesed on julged. Ta julges meie riiki esindada ja see on hea,“ kiitis Albanese.