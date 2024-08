OTSEBLOGI JA FOTOD PARIISIST | Lõputseremoonia on täies hoos! Missugune punkt pannakse Pariisi olümpiale?

Lõputseremooniale on koht olemas Kaljurannal ja Lehestel, Ruus hoiab blogi püsti tähelepanekutega teleri tagant. Lisaks staadionil nähtavale ja toimuvale, mida vahendab ka Kiur Kaasik läbi fotoobjektiivi, heietame blogis selja taha jäänud kahe ja poole nädala teemadel ja veedame niisama lõbusalt jututoa stiilis kvaliteetaega, kutsudes ka lugejaid üles saatma meile oma mõtisklusi olümpiast aadressile sport@delfi.ee (NB! Mida korrektsem ja viisakam on mõtisklus õigekirja mõttes, seda tõenäolisemalt leiab see tee meie otseblogisse).