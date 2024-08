ONLINE-INTERVJUU | Siim Sukles olümpial medalita jäämisest: „I“ on tugev ja paks, aga täpp jäi peale panemata

Siim, magad sa siin, olümpialinnas hästi?

Aga kuidas nii? Medalit ju pole.

See on hoopis teine küsimus! Magan endiselt hästi füüsilise olukorra tõttu. Aga kui sa nüüd medali kohta küsid, siis see tunne ikkagi närib, et „i“-le on täpp panemata. Mingi protsent mu sees endiselt väga närib. Paratamatult hinnatakse teatud asju medali järgi. Ma ju tean, kui palju sportlased ja meie personal vaeva on näinud. See medal oleks pidanud olema.