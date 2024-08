FeltCar Estonian Grand Prix´l võitis Superbike´de sõidu Hannes Soomer, Eesti superauto püstitas uue rajarekordi

Superbike’ide sõidu võitnud Hannes Soomer (BMW) rääkis, et öine paduvihm oli pidamist rajalt kõvasti vähemaks võtnud ning see koos tugeva tuulega kahandas oluliselt sõidukindlust. „Läksin täna kiiret aega sõitma, aga rekordile ei pääsenud lähedalegi.“ Ta nimetas tänast võidusõitu, kus üle 11 meetri sekundis puhunud tuuleiilid sõitjaid kohati kurvidest välja kanda ähvardasid, naljatamisi ellujäämiskursuseks.

„Alustasin kaheksa-aastaselt kardispordiga ja väikese poisina nägin ka tänaseid ajaloolisi vormeleid Riias Bikernieki rajal võistlemas. See jättis võimsa mulje,“ rääkis Grikis. „Võidusõit on hobi, mis on veres, ei saa lihtsalt tulla ja sõita. Minu jaoks on võidusõit ka võimalus igapäevategevustest välja lülituda, see annab motivatsiooni, on lihtsalt vahva ja pakub võimalusi kohtuda toredate inimestega.“