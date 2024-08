VIDEO | Venemaa malemängija üritas vastast elavhõbedaga mürgitada

Mürgitamiskatse leidis aset augusti alguses toimunud Dagestani meistrivõistlustel. Internetis avaldatud turvakaamera salvestuselt on näha, kuidas 40-aastane Amina Abakarova jalutab enne võistluse algust vastase laua juurde, kus 20 minutit hiljem pidi toimuma tema ja Umayganat Osmanova vaheline duell.

Vene meedia teatel oli Abakarova turniiri korraldajatelt uurinud, kas ruumis olev turvakaamera on sisse lülitatud, saades negatiivse vastuse. Pärast seda suundus venelanna vastase mängulaua juurde ja määris sellele surmavat elavhõbedat.

Kui kaks naist olid malelaua taga mänginud umbes 30 minutit, hakkas Osmanova tundma suurt nõrkust. Ta palus abi meditsiinitöötajatelt, kes olid kindlal veendumusel, et halb enesetunne on tingitud mürgitusest. „Tundsin, et mul hakkab hapnik otsa saama. Tundsin suus raua maitset,“ sõnas Osmanova kodumaa meediale.